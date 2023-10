Amélioration de l'habitat privé : une 1re journée de la copropriété à Ajaccio

Avec 1 146 copropriétés rassemblant 28 000 logements, « la Ville d’Ajaccio concentre sur son territoire 90% de l’habitat en logements collectifs et copropriétés ». « Ces copropriétés revêtent des enjeux importants en termes d’organisation et de gestion de travaux relatifs à la transition énergétique et l’embellissement de la ville », relève Nicole Ottavy, l’adjointe à l’urbanisme et au logement, aménagement urbain, risques et gestion foncière. Afin de les accompagner au mieux en ce sens, la municipalité organise pour la première fois une journée de la copropriété ce vendredi 20 octobre à partir de 14 heures, dans la cour anglaise de l’hôtel de ville.



Ouvert à l’ensemble des syndics de copropriétés et copropriétaires, cet évènement mis en place avec l’appui du bureau d’études Urbanis aura pour objectif de faciliter les échanges d’informations avec des personnes qualifiées sur le sujet. « Des stands seront tenus par différents professionnels du secteur et institutions publiques et permettront aux conseillers syndicaux, syndicats non professionnels et propriétaires de recevoir des conseils sur les aides disponibles en matière de rénovation énergétique et sur toutes les informations qui sont relatives à la copropriété et au logement », explique l’élue en insistant : « On sait que beaucoup de copropriétés veulent engager des travaux, mais c’est un tel méandre et il y a tellement de complications qu’ils ont besoin d’aide ».



Avec cette manifestation, la Ville d’Ajaccio souhaite ainsi réitérer son engagement pour la préservation et l’amélioration de l’habitat privé qui vient appuyer sa politique de mise en valeur du patrimoine bâti, en répondant à plusieurs enjeux : accompagner les copropriétés dans leur organisation juridique et de gouvernance ; améliorer les espaces communs des copropriétés au bénéfice des résidents ; accompagner les copropriétés notamment dégradées dans des travaux d’amélioration de l’immeuble sur parties communes, notamment des travaux de sécurité et d’économie d’énergie.



En ce sens, la ville mobilise au quotidien différents dispositifs publics pour encourager les copropriétés dans l’engagement de leurs travaux de rénovation. Récemment, elle a d’ailleurs notamment en place d’une prime d’aide au ravalement des façades et à l’installation d’ascenseur au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR). Par ailleurs, la municipalité souhaite également agir sur la dégradation du bâti qui constitue un enjeu public majeur. « Nous avons lancé une étude sur les copropriétés sur les îlots dégradés en centre-ville afin d’avoir des bases pour obtenir des financements », dévoile Nicole Ottavy. Afin de rénover 250 logements et 15 copropriétés, deux opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) ont en outre été déployées pour une durée de 5 ans.