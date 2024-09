Alzheimer : Bastia accueille un colloque pour repenser la place des malades dans la cité

Avec près de 9000 personnes touchées par la maladie d’Alzheimer sur l'île, il devient impératif de repenser la place des malades au sein de la société. "Vivre avec Alzheimer, c’est perdre progressivement ses repères et ses capacités cognitives, mais il faut aller au-delà de la perte et se concentrer sur ce qui reste", explique le docteur Marie-Pierre Pancrazi, présidente du Gérontopôle di Corsica et coordinatrice du Centre Mémoire Régional (CMRR) et de l’Hôpital de Jour Fragilité au Centre Hospitalier de Bastia.

Dans ce contexte, le Gérontopôle de Corse et l’Association Corse Maladies Neuro-Évolutives (ACMNE) organisent un colloque le 18 septembre 2024 à Bastia.afin de proposer une vision différente de la maladie, en mettant l’accent sur une approche globale qui prend en compte les capacités résiduelles des malades, leur environnement et leurs proches. "Nous devons changer notre approche pour intégrer les malades dans la société de manière plus inclusive. Nous devons envisager la maladie sous un angle qui valorise les capacités restantes et offre un soutien intégré aux familles", ajoute le Dr. Pancrazi..



En parallèle, la santé des aidants, souvent négligée, sera également abordée. "Ce sont eux qui, au quotidien, soutiennent les personnes atteintes d’Alzheimer, souvent au prix de leur propre bien-être, il est important de développer des solutions de répit pour alléger la charge des aidants et éviter qu’ils ne s’épuisent". continue la médecin. .

Le programme de la journée comprendra des conférences et des tables rondes sur des sujets variés, tels que les dernières avancées en matière de traitement, présentées par le Pr Mathieu Ceccaldi du CHU Timone de Marseille, et des initiatives locales comme les ateliers artistiques et de réminiscence. "Nous voulons montrer qu'il existe des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie des malades et de leurs proches", affirme Patrick Métais, président de l’ACMNE.



Une mobilisation collective pour l’avenir

Le colloque bénéficie du soutien de nombreux acteurs locaux, dont la Ville de Bastia, la Collectivité de Corse, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse et le Centre Hospitalier de Bastia. "Cette collaboration montre l’engagement de notre région à faire face aux défis posés par la maladie d’Alzheimer", note Patrick Métais. Les discussions aborderont également les politiques régionales et le développement de la silver économie, un secteur clé pour accompagner le vieillissement de la population.





Professionnels de santé, aidants, malades et leurs familles sont invités à participer à cette journée d’échanges.