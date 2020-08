Allocation de rentrée scolaire : plus de 9 millions d'euros pour près de 20 000 enfants en Corse

Ce mardi 18 août,foyers corses ( 7 052 pour le 2B et 5 708 pour le 2A) , ont reçu l'allocation de rentrée scolaire (ARS), versée par la CAF. Avec la crise sanitaire, l'Etat a décidé d'augmenter cette aide de 100€. Elle s’élève donc à 469,7 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, à 490,39 euros pour un enfant âgé pour un enfant âgé de 11 à 14 ans et à 503,91 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans.En Corse,enfants sont concernés (10 860 pour le 2B et 9 010 dans le 2A). Cela représente une aide financière de 9 125 445 € soit 5 018 901 € pour la Haute-Corse et 4 106 544 € pour la Corse-du-Sud.Le versement de cette aide est automatique. Pour en bénéficier il faut que votre dossier CAF soit à jour le plafond annuel des revenus de 2018 des parents ne dépassent pas 25 093 euros pour un enfant à charge au 31 juillet de cette année. Pour deux enfants, il ne faut pas excéder 30 884 euros et 36 675 € pour trois enfants à charge.