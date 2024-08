Allocation de rentrée scolaire 2024 : la prime est versée ce mardi en Corse

Ce mardi 20 août 2024, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée à des millions de familles en métropole, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Cette aide essentielle pour de nombreux parents a été revalorisée cette année, apportant un soutien financier crucial pour les dépenses liées à la rentrée des enfants âgés de 6 à 18 ans, qu’ils soient scolarisés ou en apprentissage.



En tout, ce sont près de trois millions de foyers qui bénéficieront de cette allocation, distribuée par la CAF. Sur l’île, environ 12 000 familles, représentant près de 17 000 enfants, recevront cette prime.

L’ARS est attribuée aux familles respectant certains plafonds de revenus. Par exemple, pour une famille avec un enfant à charge, le revenu annuel ne doit pas dépasser 27 141 euros. Ce plafond augmente avec le nombre d’enfants à charge. La prime est également accordée aux apprentis de moins de 18 ans dont les revenus ne dépassent pas 950 euros par mois.





Quels sont les montants ?

Cette année, l’ARS a été revalorisée. Les montants sont les suivants :



416,40 € pour les enfants de 6 à 10 ans, ainsi que pour les plus jeunes déjà inscrits en CP,

439,38 € pour les 11-14 ans,

454,60 € pour les 15-18 ans.



Quand et où est-elle versée ?

Le versement de l’ARS a commencé le 6 août dernier pour les familles de La Réunion et Mayotte. Ce mardi 20 août, c’est au tour des foyers de métropole, Guyane, Guadeloupe et Martinique de recevoir cette allocation.





Quelles démarches à effectuer ?

Pour les enfants de 6 à 15 ans, aucune démarche n’est nécessaire si vous êtes déjà bénéficiaire et que votre dossier est à jour. Si votre enfant entre en CP plus tôt que prévu, un certificat de scolarité devra être fourni. Pour les 16-18 ans, il vous faudra déclarer en ligne que votre enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage sur le site de la CAF ou via l’application.