Allegria 2023 : L'Université de Corse en fête pour accueillir ses étudiants

Art'In Campus (10h - 16h) : Une journée d'arts du cirque, de théâtre, d'arts plastiques, de musique et de danse sur les Campus Mariani & Grimaldi.

Exposition Agnès Accorsi (17h) : Une exposition commentée en présence de l'artiste à la Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi.

Les Défis de l'Inclusion (18h) : Ateliers ludiques et défis autour du handicap dans les jardins de la Faculté des Sciences, Campus Grimaldi.

Journée Portes Ouvertes au Fab Lab (10h30 - 16h) : Découverte du Fab Lab au Palazzu Naziunale, Place d'armes, avec des visites et des ateliers.

Allegria Urban Challenge (17h) : Un parcours d'orientation avec des défis et des quiz dans la ville de Corte et sur les Campus universitaires.

Petit-Déjeuner Engagé (10h - 12h) : Découverte de l'engagement étudiant sur les campus au Parvis de la Faculté de droit, Campus Mariani.

Blind Test (17h30) : Un quiz musical au Spaziu culturale Natale Luciani, Campus Mariani, suivi d'un buffet et d'une animation musicale à la Casa Studientina.

A Casa Studientina in Festa (19h) : Une soirée d'animation musicale, d'exposition et de convivialité avec un buffet, sur le Campus Mariani.

Concert Jean-Charles Papi (20h) : Un concert gratuit et ouvert à tous, avec en première partie le groupe L'Alma Viva et suivi par le groupe Joya's Band, au Parking Halle des sports, Campus Grimaldi. Des options de restauration et de boissons seront disponibles sur place.

Comme le veut la tradition, l'Université de Corse ouvre l'année universitaire avec "Allegria" un événement qui promet trois jours de célébration pour accueillir l'année scolaire avec enthousiasme.Au programme de ces journées d'allégresse, on retrouve du cirque, du théâtre, des arts plastiques, de la musique et de danse. La rentrée est également marquée par des expositions et des rencontres avec les associations et les services de la vie étudiante. C'est une opportunité précieuse pour les nouveaux étudiants de découvrir les multiples possibilités et activités proposées par l'Université de Corse.Pour clôturer ces festivités de la rentrée, un concert gratuit en plein air ouvert à tous se tiendra au Parking Halle des sports, Campus Grimaldi.