Allègement des restrictions sanitaires : ce qui change à partir de ce 2 février

Port du masque



Le port du masque à l’extérieur n’est plus obligatoire. Cela concerne aussi les marchés ou encore les remontées mécaniques des stations de ski. La mesure reste cependant recommandée. Le port du masque continue à obligatoire en intérieur et dans les établissements accueillant du public, comme les stades.



Fin de jauges



Les lieux recevant du public assis ne sont plus soumis à des jauges. Les salles et les stades fonctionneront à pleine capacité, en respectant l’obligation du port du masque. Depuis le 3 janvier, les événements étaient limités à 2 000 personnes en intérieur et à 5 000 personnes à l’extérieur, à l’exception des meetings politiques. À condition de présenter le passe vaccinal, les salles de théâtre, de spectacles, de cinémas pourront donc être remplies.



Télétravail



Mis en place depuis le 27 décembre, le télétravail obligatoire trois jours par semaine, devient désormais seulement recommandé. En revanche, les règles du port du masque, de la distanciation physique et de la désinfection des locaux en entreprise n’ont pas été modifiées depuis le 30 décembre dernier.



Une dernière étape le 16 février



Une deuxième étape des allègements aura lieu dans deux semaines avec la réouverture des discothèques, mais aussi le retour des concerts et de la consommation dans les bars debout. La consommation et la vente de nourriture et de boissons dans les stades et cinéma seront aussi autorisées.