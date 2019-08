Alerte à la pollution au Nord de Bastia

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Lundi 5 Août 2019 à 16:26

Le Cross Med de Corse a déclenché une alerte à la pollution ce lundi 5 août qui serait concentrée au Nord de Bastia, en direction du Cap Corse. Des moyens sont actuellement mobilisés. Les pompiers de Bastia se sont rendus sur la zone avec leur embarcation pour tenter de déterminer la nature de cette pollution et son importance. Selon les premiers éléments, deux nappes sont visibles au nord de Pietranera et face à Sisco.

600 mètres par 600 mètres, ces nappes composées de boulettes sont assez dispersées.

Une autre plus visqueuse se dirige vers le Nord.

Un peu plus tard, sur place, les observateurs confirmait que le secteur directement concerné était celui de Sisco, Santa Maria di Lota, San Martino di Lota et Brando.



L'intervention de reconnaissance a débuté à 14h15. Le Cross Corse d'Ajaccio qui gère cette pollution a dépêché d'important moyens sur place.

