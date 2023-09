Aleria : una "mossa paisana" contre la speculazione immobilière

Quels sont les faits ? Tony Manenti est éleveur à Aleria, au lieu-dit Belli Piobi. Intéressé par une bande de terrain de 2000 m 2 située en bordure de lotissement, non loin du terrain sur lequel il fait paître ses bêtes, il propose à la propriétaire de lui acheter. « Je pensais en faire une zone tampon, explique-t-il. Parce qu’avec tout ce que l’on voit quand des citadins s’installent près des exploitations agricoles… » L’affaire est près de se conclure quand la propriétaire change d’avis : « Elle n’a plus voulu vendre, parce qu’elle m’a dit que ça allait devenir constructible. »



Quelque temps plus tard, l’éleveur apprend que la bande de terrain a été scindée en 4 lots de 500 m 2 et que chacun d’eux est vendu 5000 euros. Inquiet de cette partition en 4 lots, craignant que de proche en proche, la totalité de ce terrain qui jouxte le sien ne subisse le même sort, Tony Manenti lance l’alerte, en précisant que « cette accolta paisana n’est organisée par aucune structure politique ou syndicale et [qu’]elle est ouverte à tous ».



Samedi matin, sous la pluie, ils étaient vingt à trente – habitants d’Aleria ou militants politiques – à avoir répondu à son appel. « Après tant de combats, qui peut penser une seconde que nous laisserons partir notre terre, notre mémoire collective, en déshérence ? » Les participants ont dénoncé les dérives de la spéculation immobilière, fustigeant les Corses qui vendent la terre, les élus qui laissent faire malgré leurs promesses, et appelant les propriétaires des terrains à « retrouver la raison ».



La SAFER a exercé son droit de préemption

Le terrain est classé en Espace Stratégique Agricole (ESA) : il n’est donc pas constructible. Présent sur place, Dumè Luciani, premier adjoint de la commune d’Aleria, a rappelé que la municipalité « est favorable au maintien des terres agricoles », affirmant que dans le cadre de la révision du PLU en cours sur la commune d’Aleria, il n’était pas question de rendre constructible ce terrain. Il a de plus annoncé que la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) informée – comme c’est la loi – de la mise en vente de ce terrain, vient de faire valoir son droit de préemption.