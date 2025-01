Aleria célèbre a festa di San Marcellu

Depuis 2014, date de sa création, l’association « A San Marcellu in Oriente » s’efforce, à travers sa trentaine de membres, de perpétuer une tradition très ancienne. Et cela fait, maintenant, dix années que la manifestation se déroule, à chaque fois sur une thématique différente. Ainsi, après bien d'autres thèmes c'est u cavallu corsu avec une conférence donnée à l'église de San Marcellu qui sera à l'honneur.



La manifestation débutera le 25 janvier au soir avec dès 18 heures la remise de la bannière du Saint aux cavaliers lors d'une cérémonie qui, avec la confrérie de la Serra rassemblera tous ceux qui, en costume traditionnel, se joindront ensuite, à une soirée animée par le groupe Memoria.



.

La San Marcellu revêtira tout son éclat le 26 janvier, avec un départ, dès 9 heures, de cavaliers depuis Mare Stagnu. Ils se joindront à la procession, qui partira de Cateraghju pour se rendre à San Marcellu, face au fameux fort d’Aleria, où sera célébrée la messe traditionnelle.

Sur place, il y aura d'autres cavaliers, les confréries de la Serra et de toute la Corse ainsi que celle de Ovada avec son majestueux crucifix de 3 m de haut et de 150 kg porté par un seul confrère et le cardinal François Bustillo

Bénédiction des chevaux et des cavaliers, compétitions équestres (notamment A Stella, comme en Sardegna), concours de maniabilité et course de vitesse mettront à l'honneur U Cavallu Corsu avec une conférence et présentation de divers modèles et conférences données par Alessandra Bocolini (Sapienza di Roma), Sébastien Emmanuelli et Pierre-Laurent Santelli et A cunfraterna di a Serra et Jean-Charles Adami.



Artisans et des animations diverses figurent encore à cette double journée consacrée à la San Marcellu.