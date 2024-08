Aleria 75 : Un parcours mémoriel attendu pour le 50ème anniversaire

C’est un lieu emblématique où la mémoire encore vive ne doit jamais ternir. Depuis plusieurs années, l’associu Aleria 75 travaille à construire un parcours mémoriel sur le site où se dressait autrefois la cave Depeille qui avait été occupée le 21 août 1975 par une douzaine de militants de l’Action Régionaliste Corse (ARC), emmenés par le Dr Edmond Simeoni, afin de dénoncer le scandale de la chaptalisation des vins. Suite à une réponse très ferme et disproportionnée de l’État, ce qui ne devait être qu’une opération de communication s’était soldée le lendemain par la mort de deux gendarmes mobiles et avait causé de graves blessures à un militant de l’ARC. Alors que l’année prochaine marquera le cinquantième anniversaire de ces évènements, l’association souhaite désormais installer des panneaux en plusieurs langues tout autour du terrain afin de raconter de façon didactique ce qui s’est passé durant ces deux jours où s’est écrite une page importante de l’histoire de la Corse.



« Nous avons envie de créer un lieu de passation de mémoire. La volonté de l’association serait de réussir à créer d’ici l’année prochaine ce parcours mémoriel qui pourrait permettre une présentation globale du contexte des évènements », explique Sampieru Mari de l’associu Aleria 75, en soulignant que l’objectif visé serait de faire comprendre aux jeunes générations qui n’ont pas vécu directement ces évènements d’Aleria l’importance qu’ils ont eu à la fois dans l’histoire contemporaine de l’île, mais aussi dans la construction du nationalisme moderne. « Le but sera de susciter des interrogations », ajoute Bernard Pantalacci, « Nous voulons montrer qu’il s’est passé quelque chose ici. C’est un morceau de l’histoire qui appartient à tout le monde. Notre petit rôle c’est de donner un support de communication ».



Dans cette optique, l’associu Aleria 75 entend travailler avec tous les militants autour de ce projet pour rassembler le maximum de témoignages qui pourraient être insérés dans une banque de données accessible via un QR Code. « Nous voulons montrer qu’Aleria est un moment d’unité du peuple corse assez important », souligne Sampieru Mari. « Nous avons envie que tout le monde puisse se reconnaitre et se sentir chez soi au travers ce mémorial et ces textes », insiste-t-il en indiquant encore : « Nous espérons aussi faire de ce site une référence de cette période de l’histoire de la Corse qui est assez peu abordée dans le décor en Corse. Pour que jamais l’on oublie ce qui s’est passé ».



Ce jeudi, plusieurs dizaines de personnes se sont comme chaque année rassemblées devant la stèle commémorative provisoire. En 2014, une première stèle en verre représentant la façade de l’ancienne cave Depeille avait été inaugurée, mais rapidement dégradée. La volonté de l’associu Aleria 75 est désormais de créer quelque chose de minéral pour s’inscrire dans la durée et marquer dignement le cinquantième anniversaire. « Nous avons un an pour donner vie à ce projet », glisse Sampieru Mari.