Albertacce : U ponte Muricciolu détruit par la tempête Ciaran

Cet édifice construit entre le XIII et et le XVII siècle a été en partie détruit par les flots en furie de la rivière du Viru, qui ont dévalé dans les gorges et, qui coule depuis des siècles sous cet édifice. A ce pont multicentenaire est accolé un ancien moulin qui a été construit dans les années 1800.

Depuis que la nouvelle de cette destruction a été connue, tous les habitants de la commune d’Albertacce, mais aussi de nombreux Niulinchi ont manifesté leur tristesse de voir cet édifice ainsi détruit.

D’autant qu’u Ponte Muricciolu a été pendant des lustres, un outil indispensable à la vie économique de toute la région, une voie incontournable. Il est depuis tout aussi longtemps, un lieu où les Niulinchi, mais pas uniquement, aiment à se retrouver pour partager, échanger ou tout simplement profiter de sa quiétude.

Une construction que tous les randonneurs qui parcourent le sentier du Mare e Mare, gérée par le parc régional, apprécient régulièrement toute la beauté. Un édifice qui avait déjà connu par le passé pareille mésaventure puisqu’en 1944, il avait reconstruit par l’armée suite à une première crue dévastatrice. Il ne reste plus qu’à souhaiter qu’U Ponte Muricciolu soit rebâti pour la plus grande joie de nombreux Niulinchi mais pas uniquement.