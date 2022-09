Ajaccio : une personne décède des suites d'une méningite à méningocoque

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 2 septembre l'ARS de Corse indique que une personne est décédée à l'hôpital d'Ajaccio d'une méningite foudroyante. "Il s’agit d’une forme de purpura fulminans qui a conduit au décès de cette personne. " indique l'agence régionale de la santé qui précise que aucun autre cas de d’infection invasive à méningocoque n’a été signalé sur l'ile.



Avec l’aide de la famille et des professionnels de santé du territoire, l'agence a procédé, dès le signalement, à la recherche des personnes ayant eu des contacts proches et prolongés avec cette personne et s’est assurée que toutes les personnes identifiées comme contact à risque ont bien bénéficié d’un traitement antibiotique pour éviter la survenue de nouveau cas.



Dans le communiqué il est aussi indiqué que les risques de contamination par le méningocoque sont exceptionnels, le méningocoque étant un germe très fragile dans le milieu extérieur. "Aucune autre mesure n’est nécessaire, ni éviction scolaire ou professionnelle pour les sujets contacts ayant côtoyé le malade, ni aucune désinfection des locaux ou fermeture d’établissement n’est recommandée."