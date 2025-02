Ajaccio : une matinée pour sensibiliser la jeunesse à l’écocitoyenneté

Éveiller les consciences dès le plus jeune âge pour préserver l’environnement : c’était l’objectif de la matinée organisée ce mercredi 26 février 2025 par le Centre Social des Salines de la Ville d’Ajaccio. 42 enfants, âgés de 6 à 16 ans, accompagnés de leurs encadrants et de parents, ont participé à cette action sur le site de Mare e Sol.



Munis de gants et de sacs-poubelles, les jeunes volontaires ont procédé à un grand ramassage des déchets, collectant plastiques, verre, métaux ou encore chaussures abandonnées. En tout, une dizaine de sacs ont été remplis, une manière concrète de mesurer l’impact de la pollution et la durée de dégradation des déchets dans la nature.



Apprendre en s’amusant

Au-delà de cette action de nettoyage, la matinée s’est poursuivie avec des activités pédagogiques. Une chasse au trésor a été organisée pour les plus jeunes, tandis que les adolescents se sont affrontés lors d’une course d’orientation, alliant découverte du site et esprit d’équipe.



En clôture de cette journée, un temps d’échange a permis d’aborder les enjeux de l’écocitoyenneté : pollution, gestes du quotidien pour limiter son impact écologique et préservation de la biodiversité. Les enfants ont pu partager leurs réflexions et s’engager symboliquement à adopter de bonnes pratiques, comme le tri des déchets ou la réduction du plastique.