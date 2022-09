Ajaccio : une journée de la mobilité pour des déplacements plus écologiques

C'est à l'occasion de la semaine européenne de la mobilité que l'initiative a été lancée. La Direction départementale des territoires de Corse-du-Sud (DDT2A) organise une journée spécifique dédiée à la découverte des modes de déplacements actifs alternatifs aux moyens de transport traditionnels.



Tous les habitants traversant la place du Général de Gaulle peuvent ainsi s'y essayer grâce à des ateliers et des circuits mis en place pour l'occasion. "On essaie de convaincre nos collaborateurs de se détourner, pour les déplacements liés au travail, de l'usage de la voiture pour aller vers des modes de transports doux que sont le vélo, la trottinette et le scooter électriques, justifie Yves Simon, Directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud. C'est une journée portes ouvertes : tous ceux qui le veulent peuvent venir tester grâce à des ateliers orientés sur la maniabilité des véhicules."



La session est prioritairement dirigée vers les personnels des services de l'État et de la CAPA se trouvant dans le périmètre ajaccien. 3000 fonctionnaires sont donc concernés. "On développe dans nos services la mise en place de vélos et de scooters électriques, explique Yves Simon. La CAPA, par exemple, met à disposition quelques trottinettes et vélos électriques."



34% des accidents liés au travail en Corse



Les représentants de différentes collectivités accompagnent tous ceux qui veulent s'y essayer dans l'explication du fonctionnement des engins. "L'autre volet de cette journée est de travailler sur la prévention du risque routier professionnel, qui est la première cause de mortalité au travail, assure Danyl Afsoud , Directeur de Cabinet du préfet de la Corse-du-Sud. Ça s'inscrit aussi dans une approche orientée vers d'autres formes de mobilité plus douces , plus écologiques . Chaque usager de la route doit adapter son mode de conduite et comprendre les risques liés à chacun."



En 2020, 356 personnes ont perdu la vie en France sur un trajet domicile-travail ou lié à un déplacement professionnel. Sur le territoire corse, 34% des accidents mortels impliquent une personne sur un de ces types de trajets.