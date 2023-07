Ajaccio : un nouveau parking et une navette gratuite pour rejoindre le centre-ville

Avec un léger retard sur le début de la saison estivale, le parking de la Miséricorde à Ajaccio a été officiellement inauguré ce samedi 15 juillet. Cette nouvelle infrastructure répond à une demande urgente avec ses 200 places, soulageant les difficultés de stationnement auxquelles sont confrontés les automobilistes dans le centre-ville de la cité impériale.

Mais ce n'est pas tout, ce parking va au-delà de la simple solution de stationnement. En effet, il propose une approche de mobilité interconnectée, avec une navette gratuite assurant des liaisons régulières jusqu'au cours Napoléon. Grâce à des rotations toutes les 6 minutes, ce mini bus offre un moyen rapide et pratique de se déplacer vers le cœur de la ville, sans les tracas de la recherche d'une place de stationnement souvent ardue.



Cette initiative s'inscrit dans la vision de la municipalité qui souhaite rendre la ville plus accessible et réduire l'empreinte environnementale liée à l'usage excessif des véhicules privés. "L'idée est de proposer des modes combinés de déplacement et d'accès en hypercentre", explique le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia. "Le recours excessif à la voiture a atteint ses limites, il faut désormais mettre en œuvre des alternatives pour fluidifier la circulation et rendre l'hypercentre plus accessible."



Une approche répond à la fois à des enjeux environnementaux et économiques, comme le souligne l'élu en rappelant que cette démarche "s'inscrit dans la continuité du plan de déplacement urbain adopté en 2019, qui encourageait déjà l'utilisation des transports en commun. Il considère que l'intermodalité est essentielle pour une meilleure mobilité en ville."





La vidéo de Stephane Sbraggia