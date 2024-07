Ajaccio : un départ de feu maitrisé dans les locaux de l'hôpital privé Sud Corse

Mercredi 31 juillet, aux alentours de 8 heures, un feu s'est déclenché dans les locaux de Clinisud, la clinique située sur la Rocade d'Ajaccio. Le feu serait parti d'un tableau électrique, se trouvant au sous-sol du bâtiment et aurait rapidement été maitrisé. Et ce, « grâce aux services de désenfumage et à l'intervention rapide des pompiers », précise le service départemental d'incendie et de secours de Corse du Sud. Les flammes n'ont impactées aucune autre infrastructure, permettant à l'activité de reprendre son cours.





Pour l'heure, les causes de ce départ de feu restent à déterminer.