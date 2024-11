Ajaccio : un dealer interpellé avec 7 kilos de résine de cannabis

Les faits se sont déroulés le 7 septembre lors d'un contrôle opéré par les services du commissariat d'Ajaccio. La fouille du véhicule qui a suivi a permis aux policiers de découvrir 315.9 grammes de cannabis "appartenant au conducteur du véhicule", souligne le procureur de la République d'Ajaccio. Il était accompagné d'un passager qui, lui, a "reconnu être venu s’approvisionner en produits stupéfiants chez son dealer".

Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour le 14 janvier prochain.





Pour sa part, le conducteur a reconnu "revendre des produits stupéfiants sur Ajaccio depuis 6 mois environ". Le procureur de la République, Nicolas Septe, indique encore que, pendant la garde à vue de l'homme qui venait d'être interpellé, "un riverain avait découvert sur la voie publique, non loin des lieux de l’interpellation, un sac contenant plus de 7 kilogrammes de résine de cannabis". Et le chauffeur du véhicule intercepté a reconnu en "être le propriétaire".

Lors de la perquisition à son domicile, les policiers ont, encore, découvert du numéraire et du matériel de conditionnement de produits stupéfiants. Déféré au parquet ce samedi, il a été incarcéré par le juge des libertés et de la détention jusqu'à son jugement le 3 janvier prochain.