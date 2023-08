Ajaccio : un atelier avec un horloger suisse pour tout comprendre au mécanisme des montres

Éveiller des vocations, rendre plus accessible le monde des montres aux Corses, c’est le souhait de Julien Rogé, propriétaire de l’horlogerie Bonne heure créée en 1996 à Ajaccio. Revendeur et réparateur de prestigieuses marques de luxe comme Oméga, Rolex, Breitling ou encore Jaeger-Lecoultre, en mars dernier, c’est en se rendant au salon horloger de Genève que l’homme a trouvé le moyen d’amener l’expertise des montres suisses jusqu’à l’Ile-de-Beauté. Là-bas, il rencontre la société Initium qui propose dans ses ateliers basés à Genève et dans le Jura, une expérience immersive mêlant créativité et savoir-faire. « Le concept est novateur, le client devient créateur de sa propre montre. Il est possible de la confectionner avec un modèle totalement sur mesure, mais aussi de suivre une formation pour comprendre tous les rouages de cet objet, l’aspect technique… » , explique Julien Rogé. Il questionne alors Initium sur la possibilité de déplacer ses ateliers jusqu’en Corse pour deux jours. L’horloger trouve l’idée séduisante et accepte. Rapidement, Julien et son frère Romain Rogé, créateur horloger sur le continent, organisent la venue de l’entreprise suisse.



« Pour les amateurs ou curieux d’artisanat »



L’évènement se tiendra donc du 5 au 7 octobre, à l’hôtel Cala di sole d’Ajaccio, dans une salle privatisée pour l’occasion. « Ce sera une après-midi conviviale, en petit comité et en immersion dans le monde de la haute horlogerie », assure l’homme.

Si les ateliers paraissent s’adresser aux connaisseurs de montres, Julien Roger l’affirme : « On peut y participer en étant passionné de montres, mais aussi si on est tout simplement curieux de découvrir ce type d’artisanat ou qu’on aime porter des pièces uniques, personnalisées et de qualité. Tout le monde est le bienvenu ! »



Au programme de la formule initiation, une heure de théorie pour comprendre l’objet, un peu d’histoire de l’horlogerie, une explication des mouvements manuels et automatiques, mais aussi l’opportunité de démonter une montre pour voir son intérieur et ses rouages. Dans la deuxième formule qui consiste en la création d’une pièce unique, le client doit au préalable sélectionner grâce à un logiciel 3D, les éléments qui constitueront la montre finale. « De la forme du bracelet, au cadran en passant pas la boîte en acier ou le choix des aiguilles... il existe environ 500 000 combinaisons différentes », lance l’organisateur de l’évènement. Les pièces choisies sont ensuite commandées, fabriquées puis livrées à Initium pour pouvoir, le jour J, tout assembler avec l’aide d’un maître horloger suisse. Le prix final de la montre variera selon les matériaux utilisés, elle sera sous garantie pendant deux ans.



Créer une véritable filière horlogère en Corse



Au-delà d’une journée de formation, pour Julien Roger, horloger de père en fils, cette manifestation n’est que le début de ce qui pourrait constituer la création d’une véritable filière horlogère en Corse. « On sait qu’ici les gens aiment beaucoup les montres, de nombreuses personnes en portent, mais finalement c’est un savoir-faire qui se perd parce qu’il n’y a pas de moyens de se former au métier ici. Sur toute l’île, il y a seulement deux personnes qui peuvent réparer toutes les montres », regrette Julien Rogé qui voit en la filière horlogère un véritable potentiel à exploiter. « On pourrait imaginer que des corses soient qualifiés pour fabriquer des montres et que, pourquoi pas, des maisons délocalisent leur production chez nous ce qui créerait un artisanat de luxe », reprend-il. À long terme, l’homme entend aussi lancer un salon de l’horlogerie qui se tiendrait en Corse, un bon moyen, selon lui, d’éveiller des vocations.



Infos et réservation des ateliers au 06.16.94.51.37