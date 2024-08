Ajaccio : trois journées impériales pour célébrer Napoléon

Les Journées Napoléoniennes, qui se dérouleront du 13 au 15 août 2024 prochain, sont bien plus qu’une simple commémoration : elles sont un voyage dans le temps, une immersion dans l’ère napoléonienne, avec un programme riche et diversifié.



Le 13 août, la première conférence, animée par Gaston Leroux-Lenci, administrateur du Souvenir napoléonien, abordera un sujet méconnu « L'état sanitaire de la France sous la Révolution ». Cette présentation, qui se tiendra à l’Office de Tourisme, plongera l’auditoire dans l’évolution des politiques de santé avant et pendant la Révolution, soulignant les mesures prises pour soigner les indigents et réformant les hôpitaux de l’époque.



Plus tard dans la journée, la Place Campinchi dansera au runtime des danses et musiques du Premier Empire, un bal impérial qui promet de transporter les participants dans l’ambiance fastueuse des réceptions d’antan.



Le 14 août, Gaston Leroux-Lenci reviendra pour une deuxième conférence, cette fois consacrée au rôle, souvent sous-estimé, des femmes pendant la Révolution française. Cette intervention mettra en lumière l’engagement de ces femmes, parfois en première ligne, parfois dans l’ombre des hommes, et racontera leur destin souvent tragique, marqué par la guillotine.



La journée se poursuivra par une messe en la Cathédrale d'Ajaccio suivie d'une procession religieuse, avant de culminer avec la reconstitution spectaculaire du sacre de Napoléon, un moment inoubliable pour tous les passionnés d’histoire.





Enfin, le 15 août, jour anniversaire de Napoléon, les festivités débuteront par les cérémonies officielles sur la Place Foch, avant de laisser place à des ateliers de danses et jeux d’antan. La journée se clôturera en apothéose avec un grand feu d’artifice, illuminant le ciel ajaccien.