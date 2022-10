Ajaccio: tournage de l'émission " Embarquement immédiat" avec Patrick Fiori, ce lundi au Casone

Pour « Embarquement immédiat » qui reprendra de nombreux titres de l’album « Corsu Mezu Mezu 2 », Patrick Fiori réunit à Ajaccio, ses amis chanteurs et musiciens, insulaires et du continent, pour célébrer en musique et en public, un répertoire corse haut en couleur et généreux. En tout, ce sera plus d'une quinzaine d’artistes et formations musicales qui interpréteront en solo, duo, trio ou collégiale, une vingtaine de chansons du patrimoine corse : Terra Corsa, Corsica, Catena, Diu Vi Salvi Regina, Chi fa, Viaghji Ti vecu o la mio bandera...



Avec Patrick Fiori et Clément Albertini, L’Avvinta, Chimène Badi, Bénabar, Patrick Bruel, Laurent Bruschini, Canta U Populu Corsu, Claudio Capéo, Antoine Ciosi, Gianluca Cucciari, Diana di l’Alba, Une Fiara Nova, A Filetta, Jenifer, Claire Keim, Kendji Girac, Delia Lucia, Jean-Pierre Marcellesi, Francine Massiani, Christophe Mondoloni, Jean-Charles Papi, A Pasqualina, Diana Saliceti, Soprano, Natali Valli, Voce Ventu, Christophe Willem et le studio de danse Lyonnet Ajaccio.