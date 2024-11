Ajaccio : les entreprises corses à l'international, une journée pour accélérer leurs projets d'export

« Il y a une place à l’export pour les entreprises corses »

Ateliers sectoriels et géographiques animés par des experts et des intervenants clés, ou encore tables rondes et conférences, ces « Rencontres de la Team France Export » ont offert aux entreprises locales des solutions pratiques et des stratégies concrètes pour réussir leur expansion à l’export. Didier Boulogne, Directeur général délégué en charge de l’export à Business France : « L’objectif de cette journée c’est de présenter la totalité du dispositif français pour permettre aux entreprises locales de se projeter à l’international. Il y a une place pour les entreprises corses à l’export. J’ai eu des entretiens ce matin avec des chefs d’entreprise qui ont des produits de qualité. Avec toutes les solutions que nous offrons, il n’y a aucune raison qu’elles ne trouvent pas une belle place à l’international. Pour une entreprise qui souhaite s’implanter, on peut très bien l’amener sur un salon international ou enchainer sur des « boosters » qui sont des programmes à haute intensité dans la durée. Cela va leur permettre de prendre des contacts commerciaux et de s’ancrer commercialement sur le marché voire de s’y implanter. Je sens une volonté forte des entreprises corses de se développer à l’international. Il y a des outils financiers et de développement qui leur permettent désormais de le faire. Je discutais par exemple ce matin, avec le responsable de « Pietra », qui a mis une véritable stratégie pour exporter ses produits. Quand on parle de la Corse, on pense de suite à l’agroalimentaire, mais il y a également une multitude d’entreprises spécialisées dans la Tech, qui sont assez mûres pour partir à l’international ».



Dans un contexte où l'internationalisation est devenue essentielle pour dynamiser l'économie locale, ces rencontres ont permis aux entrepreneurs corses de se préparer aux défis mondiaux tout en restant connectés aux racines et valeurs insulaires. Au cœur de la journée, une table ronde avec des dirigeants de l’ADEC, de la CCI, de Business France et de BPI France a également abordé les enjeux économiques pour la Corse avant la remise des Prix Export visant à couronner les initiatives les plus inspirantes et encourager de nouvelles réussites pour le territoire.