Ajaccio : les douves de la citadelle Miollis s’ouvrent au public

La citadelle Miollis, symbole de l’histoire militaire ajaccienne, poursuit sa transformation. Depuis le 19 septembre, la Ville d’Ajaccio, en collaboration avec la société publique locale (SPL) Ameterra, a ouvert au public une partie des douves jusqu’alors fermées. Cet aménagement temporaire, inauguré lors d’une cérémonie présidée par le maire Stéphane Sbraggia, vise à redonner vie à ce lieu en attendant la fin des travaux de réhabilitation.



Un projet participatif et expérimental

Les douves ont été aménagées en vue d’offrir un espace multifonctionnel. Des zones de détente, de jeux, ainsi qu’un terrain de sport ont été créés. Les architectes Laure Celeri et Maxime Cargill, en collaboration avec l’association Laissez-Passer, ont imaginé un espace à la fois pratique et esthétique. « Les douves deviennent un lieu de rencontre et de partage », a déclaré Stéphane Sbraggia lors de l’inauguration, soulignant l’importance de ce nouvel espace pour la ville.

Le projet ne se contente pas de rendre l’espace accessible. Il met également en avant une approche durable et artistique. Les mobiliers urbains installés ont été fabriqués à partir de matériaux recyclés issus du milieu portuaire. Les architectes se sont inspirés de la technique japonaise du kintsugi pour sublimer les fissures du sol, un choix qui renforce la symbolique de résilience et de restauration.



Une transformation complète

Depuis trois ans, la SPL Ameterra a adopté une démarche d’« activation » de la citadelle. Ce concept innovant permet d’ouvrir le lieu au public avant et pendant les travaux, afin de faire découvrir les nouvelles potentialités du site. Cette phase d’aménagement temporaire préfigure les futures utilisations du site, tout en répondant aux besoins des habitants. Une dynamique créative s’installe, laissant place à des expérimentations artistiques et à des usages inédits.