Ajaccio : le plan de prévention contre les inondations finalisé dans le quartier des Cannes

Tous les Ajacciens ont encore en tête les images des 29 et 30 mai 2008, journées au cours desquelles, alimenté par des pluies exceptionnelles, le ruisseau de l’Arbitrone avait connu une crue centennale, causant des inondations inédites dans les quartiers des Cannes et des Salines. Plus récemment, le 11 juin 2020, ces quartiers avaient à nouveau été frappés par des inondations d’ampleur qui avaient occasionné d’importants dégâts matériels. Afin de ne plus revivre de telles situations, dès 2010, la ville d’Ajaccio a engagé une démarche pour la gestion du risque inondation au profit de ces quartiers populaires. Dans cette optique, après un peu plus d’un an de chantier mené en délégation de maîtrise d’ouvrage pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Pays ajaccien (Capa), ce mardi ce sont deux nouveaux bassins de rétention dits Peraldi et Alzo di Leva I qui ont été officiellement réceptionnés par le maire et président de Capa, Stéphane Sbraggia, et les représentants de l’État et de la Collectivité de Corse, institutions partenaires de ce projet.



« Ajaccio n’a pas échappé aux défis qu’elle a à relever face au changement climatique et aux enjeux qui se dressent devant nous en termes d’aménagement », a souligné Stéphane Sbraggia en indiquant : « La ville s’est dotée d’un plan communal de sauvegarde et d’un programme d’actions, de prévention des inondations (PAPI), et aujourd’hui nous avons des réalisations concrètes avec des bassins de rétention ». Alors que des épisodes météorologiques de plus en plus intenses et fréquents menacent la Corse, ces équipements opérationnels depuis mai dernier viennent ainsi rendre le territoire plus résilient, en participant directement à la lutte contre le risque d’inondation dans le quartier des Cannes et des Salines.