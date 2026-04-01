Ajaccio : le parking du Diamant ferme pour sa phase finale de travaux

Le compte à rebours est lancé. Depuis ce lundi, le parking souterrain du Diamant, à Ajaccio, a de nouveau fermé ses accès. Une fermeture temporaire mais stratégique, destinée à permettre l’ultime phase de travaux avant sa mise en service définitive. Cette étape correspond à « la dernière phase de mise en sécurité du parking », telle que prévue dans le cahier des charges du chantier, explique le premier adjoint de la Ville d’Ajaccio, Alexandre Farina. Elle devrait s’étendre sur une durée d’environ huit semaines et consistera principalement en une mise à jour et une vérification complète des installations techniques, notamment les systèmes électriques et les dispositifs de lutte contre l’incendie, comme le sprinklage (système d'extinction automatique).



Un passage obligé avant l’ouverture totale de cet équipement structurant, dont la capacité atteindra à terme 840 places. Malgré cette nouvelle fermeture, la municipalité se veut confiante. « Nous sommes dans la dernière ligne droite », souligne Alexandre Farina, évoquant un chantier « primordial pour la ville » et dont l’aboutissement est désormais proche. Si aucune date officielle de réouverture n’est encore arrêtée, l’objectif reste une remise en service avant l’été.

Sur le plan de la circulation, des évolutions sont également attendues dans les prochaines semaines. « L’avenue de Paris devrait rouvrir dans les prochaines semaines », précise l’élu, qui annonce également le démontage de la grue « entre fin avril et début mai », signe concret de l’achèvement des travaux lourds.



Autre point notable : la situation de la rue Général-Fiorella, dite « rue du commissariat ». Fermée pendant des années sans raison particulière, selon Alexandre Farina, cette voie communale est aujourd’hui rouverte à la circulation. « C’est une route communale, donc ouverte à la circulation », rappelle-t-il, laissant entendre qu’elle pourrait rester accessible au-delà du chantier.



En attendant, les usagers du parking ont été invités à retirer leur véhicule. Des solutions de stationnement alternatives sont proposées, tandis que la Ville assure que les abonnés seront dédommagés. Si la fermeture actuelle peut encore contraindre les automobilistes, elle marque surtout l’entrée dans la phase finale d’un chantier majeur pour le cœur de ville. Une étape décisive avant un retour progressif à la normale, espéré à l’approche de la saison estivale.