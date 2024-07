Ajaccio : le festival du polar corse et méditerranéen souffle ses 18 bougies avec une riche programmation

Les participants à cet événement sont soigneusement sélectionnés. L’équipe organisatrice du festival reçoit de nombreuses sollicitations de la part des maisons d'édition ainsi que des auteurs eux-mêmes. Cependant, deux critères restent essentiels dans le choix des invités.



Le premier est la valorisation des auteurs insulaires. « Nous souhaitons mettre en avant les auteurs corses, qui constituent la moitié de notre programmation. Nous avons invité Jean-Marie Comiti, auteur en langue corse. Il est rare de trouver des polars écrits dans cette langue, et nous voulons la promouvoir », explique l'équipe.



Le second critère est la parité. La programmation s'enrichit de plus en plus de contributions féminines, avec des auteures telles que Michèlle Piedinielli, Florence Bremier et Cécile Carello. Le président de l’association Corsica Polar souligne : « Nous constatons une demande croissante de la part des lectrices, particulièrement dans le genre du polar. Plus que jamais, nous nous engageons en faveur de la féminisation de notre festival. Les femmes de tous âges cherchent à la fois distraction, éducation et frissons, et cela renforce notre désir de collaborer avec des autrices. Nous nous inscrivons ainsi dans une démarche de parité, même si beaucoup reste à faire. »