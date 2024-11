Ajaccio : le Marché des Jeunes investit le Palatinu ce samedi

Depuis sa création, le Marché des Jeunes est devenu un rendez-vous attendu par les 10-18 ans. Cette journée leur donne l’opportunité de tenir des stands, où ils peuvent vendre, acheter ou échanger des objets en parfait état : livres, vêtements, jouets ou encore accessoires. Si la dimension économique et pratique de la braderie séduit, l’événement va bien au-delà en mettant en avant l’autonomie des jeunes et leur capacité à créer du lien social autour d’un projet commun.



Pour cette édition, le bien-être des jeunes sera le fil conducteur. Entre 12h et 14h, l’événement phare du jour, le MDJ Express – surnommé « La Battle des Exposants » – fera s’affronter les participants dans des épreuves mêlant réflexion et esprit d’équipe. À la clé : des places pour le prochain match du GFCA Volley.La Maison des Adolescents (MDA), partenaire de l’événement, proposera également des actions pour mieux comprendre les enjeux liés au bien-être des jeunes.



La convivialité ne sera pas en reste. Des activités sportives, culturelles et ludiques viendront enrichir la journée. Jeux vidéo collectifs, escalade encadrée par les pompiers et le PGHM, découverte des jeux traditionnels corses ou encore déambulations costumées par une association de cosplay figurent parmi les temps forts annoncés.



À l’heure des fêtes, l’aspect solidaire du Marché des Jeunes prend tout son sens. Les exposants auront la possibilité de céder leurs invendus à des associations locales, comme Iniziativa et les Jardins de l’Empereur, qui œuvrent en faveur du développement durable et de l’aide aux familles.



Côté restauration, le Foodtruck solidaire d’Iniziativa proposera des paninis et des frites, tandis que les recettes de la buvette – tenue par des bénévoles – seront reversées aux actions du CIAS.



Enfin, un stand Point Info Jeunesse, animé par les services de la Ville et plusieurs associations, sera à disposition pour répondre aux interrogations des adolescents sur des sujets aussi variés que la santé, le sport, les droits ou les loisirs.