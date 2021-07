Ajaccio : la vente d'une parcelle fait encore débat au conseil municipal

Sur ce dernier point, c’est Laurent Marcangeli qui monte au créneau. Après avoir rappelé la délicate situation des finances de la ville d’Ajaccio et sa volonté de ne pas augmenter les impôts, le maire met les points sur les « i » : « Je tiens à vous dire que je ne connais pas de pressions, je ne connais pas de corruption dans ma vie personnelle et politique, et je suis véritablement à l’aise lorsqu’il s’agit d’évoquer ces sujets. Je veux bien qu’on critique mes choix mais quand il s’agit de nos élus, de nos agents, je refuse de croire que la pression et la corruption sont présentes » développe t-il, critiquant des propos « à la limite d’une certaine forme de diffamation ». « On a beau avoir été ancien député, ancien conseiller général, maire, à la tête du groupe d’opposition régional, on n’en demeure pas moins un homme » lance t-il sous les applaudissements de sa majorité.



Pas vraiment de quoi convaincre Jean-François Casalta. « Je n’ai pas très bien compris l’explication, on s’accroche aux branches pour justifier une décision qui est contestable » indique t-il. « Je me suis posé une question que beaucoup de gens se posent » ajoute l’élu, avant de répondre sur l’argument financier : « On ne va pas vendre les bijoux de famille parce qu’on a plus d’argent ».



Si majorité et opposition ne tomberont pas d’accord, l’atmosphère se détendra quelque peu après une boutade douce-amère de Laurent Marcangeli. « Si je puis me permettre, les voitures, il faut bien les mettre quelque part Monsieur Miniconi ! » lâchera t-il en guise de conclusion à l’attention du leader du groupe Aiacciu pà tutti, à la tête du groupe automobile éponyme.