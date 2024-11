Ajaccio : la grande roue fait son grand retour et inaugure un Noël réinventé

C’est un retour attendu. Majestueuse et imposante, la grande roue a fait son comeback et s’est installe à nouveau sur la place Miot, marquant le coup d’envoi des festivités de Noël à Ajaccio. Avec ses 60 mètres de hauteur, ses 24 nacelles et une structure impressionnante de 40 tonnes, elle promet une vue époustouflante sur la cité impériale, de jour comme de nuit. À partir de ce 29 novembre, les Ajacciens et visiteurs pourront monter à son sommet tous les jours, de 10 h à minuit, pour redécouvrir leur ville sous un nouvel angle.



Cette icône des fêtes, véritable reine de la fête foraine, s’intègre parfaitement à l’événement phare de fin d’année : Natali in Aiacciu, qui revient pour sa 15e édition.

Cette année, en raison des travaux sur la place du Diamant, les festivités se déplacent cette année vers quatre lieux emblématiques du centre-ville : la place Foch, la place Campinchi, le quai d’honneur Tino Rossi et bien sûr, la place Miot, où trône désormais la grande roue. Les 61 chalets du marché de Noël, qui ouvrent le 29 novembre, proposeront des produits artisanaux et locaux dans une ambiance traditionnelle, tandis que la Halle gourmande ravira les palais avec les spécialités corses.



Un mois de festivités pour petits et grands

La place Campinchi abritera une scène musicale animée par des concerts et des événements festifs, avec trois grandes nocturnes au programme, ainsi que des animations régulières les week-ends. Pour les familles, la patinoire et les nombreuses attractions comme la luge, les manèges ou les jeux gonflables seront au rendez-vous.



Les événements traditionnels, comme la grande parade illuminée du 21 décembre, et la Maison du Père Noël, installée sur la place Foch, sauront aussi captiver les enfants et leurs parents.