Ajaccio : la crèche « I Pupunelli » devient municipale

Le bâtiment qui abrite la crèche, située dans le quartier des Salines, possède une superficie de 600 mètres carrés. La Ville souhaite donc les mettre à profit en créant 25 berceaux supplémentaires sur les 20 existants et ainsi répondre aux besoins des parents. Pour assurer cette nouvelle capacité, la municipalité prévoit de créer « 20 emplois permanents afin de permettre l’ouverture d’un établissement communal destinés à l’accueil des jeunes enfants ». Huit agents de la CAF seront mis à disposition pour travailler dans la nouvelle structure. Ce sont donc 12 emplois qui seront créés.



Par ailleurs, deux locaux de 250 et 350 mètres carrés situés dans le même bâtiment devraient être récupérés par la Ville afin d’y établir « un pôle petite enfance ». « Ce dernier abriterait les nouveaux locaux administratifs du service de la Petite Enfance qui siège actuellement au quartier des Cannes, et où la ville est locataire, ainsi que ceux du nouveau Relai Petite Enfance, ex RAM, situé avenue du Maréchal Moncey », précise la Ville.