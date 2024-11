Ajaccio : la caserne Grossetti, de site militaire à hub numérique et économique

Un lieu aux multiples espaces pour un mode de travail à la carte



Au deuxième étage, de premiers locateurs qui fourmillent d’idées ont d’ailleurs déjà pris leurs quartiers dans des bureaux qui surplombent la Méditerranée. Au premier étage, dans l’aile droite, c’est l’école Sup Design et ses 36 élèves qui ont élu domicile dans un espace dynamique qui correspond pleinement à leurs projets créatifs. Ils seront bientôt rejoints dans l’aile gauche par la Justine Carmin academy, centre de formation au bien-être, et dès janvier 2025 par l’AFPA. Au rez-de-chaussée, derrière la partie accueil, tout un espace a été dédié aux entreprises et associations partenaires de la M3E pour le financement et l’accompagnement des entreprises, comme Corse Active Pour l’Initiative, la Chambre Régionale d’Économie Sociale et Solidaire ou encore l’Adie. Enfin, des salles seront également ouvertes à la location ponctuelle et directement réservables sur Internet.



L’ensemble des occupants de la cité Grossetti pourront aussi profiter d’une esplanade face à la mer qui longe la façade principale et d’une terrasse qui domine le golfe, accessible depuis l’espace co-working. Un auditorium finira de compléter cet ensemble que la CAPA a souhaité le plus ouvert possible vers l’extérieur, dans une volonté de rendre le site à son environnement exceptionnel et de casser avec l’ancien bâtiment très fermé.

Afin de bloquer la chaleur, une résille constituée à partir de béton à ultra haute performance enveloppe toutefois le bâtiment principal sur deux côtés et s’inspire directement des façades de Frank Lloyd Wright, célèbre architecte américain du XXème siècle. Une façade en miroir a par ailleurs été réalisée sur le pignon donnant sur la baie et la citadelle afin de permettre à la ville de s’y refléter. De gros travaux de réhabilitation grâce auxquels le bâtiment devrait décrocher le label HPE niveau BBC effinergie rénovation.