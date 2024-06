Ajaccio : la Saint-Erasme attire toujours autant de monde

Samedi 1juin, à midi, un apéritif et un déjeuner sur invitation sont offerts par I Pescadori in Festa. À 20h00, les convives savourent les fameuses seiches à l'Ajaccienne lors du traditionnel repas des pêcheurs. La soirée se poursuit avec un concert de Sissi Palandri et Mario Cappai, rendant hommage à Tony Toga, et se conclut par un bal animé par un DJ.Dimanche 2 juin, commencent les festivités religieuses. A 10h30, la statue de Saint Erasme sera descendue jusqu'au port Tino Rossi, marquant le début des cérémonies officielles. À midi, un apéritif et un déjeuner sur invitation sont offerts par Corsica Linea et I Pescadori in Festa.Les festivités religieuses continuent à 17h00 avec la traditionnelle messe à l'église Saint Erasme, suivie d'une procession à travers les rues d'Ajaccio jusqu'au port. Le prêtre bénira les barques et jettera une couronne de fleurs à la mer, un rituel symbolisant la protection divine sur les pêcheurs et leurs embarcations. La population est invitée à rejoindre les pêcheurs sur leurs barques et les bateaux de promenade pour suivre cette procession maritime. « La bénédiction des barques est toujours un moment émouvant », confie Hélène, une habituée des célébrations. « C'est une prière collective pour la sécurité en mer. »La Saint Erasme se conclura avec un banquet offert par Corsica Linea et I Pescadori in Festa à 20h00, où les participants pourront déguster des spécialités locales dans une ambiance festive.En parallèle, toute la journée, des ateliers pédagogiques sont prévus toute la journée, offrant aux participants la possibilité de découvrir la vannerie et d'autres métiers traditionnels. Retrouvez le programme en détail ici