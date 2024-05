Ajaccio : les Journées de la vannerie corse, un nouvel évènement pour mettre en lumière le patrimoine et la pêche

Le 2 juin, comme à l’accoutumée, les pêcheurs célèbreront leur saint patron, Saint-Érasme. Un temps fort pour la profession, notamment à Ajaccio, où célébrations religieuses et traditions populaires s’entremêlent pour la plus grande joie des habitants qui participent toujours nombreux à la fête. Et cette année, une manifestation inédite aura lieu en préambule de cet événement majeur dans la vie de la cité impériale : les premières Journées de la vannerie corse qui se tiendront vendredi et samedi sur la place Campinchi. Un événement co-organisé par l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio (OIT) et l’association Pescadori Aiaccini.« Depuis l’année dernière, nous mettons en place des expériences exclusives pour faire découvrir le pays ajaccien d’une manière différente, en allant à la rencontre des acteurs du territoire, et à la découverte de leurs savoir-faire et de leurs produits. Nous travaillons sur l’identité de notre région et dans ce cadre, nous avons mis en place des expériences exclusives autour de la vannerie, avec des ateliers pour apprendre le tressage de paniers ou de nasses », détaille Christelle Combette, la présidente de l’OIT du Pays d’Ajaccio. Si l’institution travaille depuis de nombreuses années avec Pescadori in Festa, une autre association bien connue, organisatrice d'une grande fête sur le port Tino Rossi, elle a choisi d’aller au-delà de cette expérience et de proposer de véritables animations ludiques autour du monde de la mer et de la pêche.« Nous voulons redonner un sens à cette fête de la St Erasme, en mettant en avant les traditions, les savoir-faire des pêcheurs, les produits de la pêche et l’environnement. Les journées de la vannerie donneront ainsi lieu à des débats qui s’intéresseront à la profession de pêcheur, au réchauffement climatique ou encore à la pollution », souligne de son côté Michel Serreri, président de l’association i Pescadori Aiaccini. « La Corse se trouve au milieu de la Méditerranée. Prendre soin de la mer est l’affaire de tous. Nous sommes tous concernés par le réchauffement climatique », ajoute-t-il en appuyant sur l’importance de faire évoluer les mentalités. Dans cette optique, des ateliers seront mis en place à destination des scolaires ce vendredi. « Les enfants sont souvent conscients des enjeux pour l’avenir. C’est intéressant de sensibiliser cette génération qui saura mieux comment préserver la biodiversité », souffle encore le président d’i Pescadori Aiaccini.Les deux plateformes de recherches Stella Mare et STARESO seront ainsi présentes sur site pour diffuser de l’information auprès du grand public. La STARESO animera notamment un atelier de réalité virtuelle dans la salle Jean-Schiavo, dans les locaux de l’OIT, pour permettre aux participants de plonger virtuellement dans le monde mystérieux et fascinant des fonds marins de la Corse grâce à un casque de réalité virtuelle en 3D. Le public pourra également assister à trois conférences durant ce week-end. La première, proposée ce vendredi à partir de 16h30 par Jean Michel Culioli, chef du service Aires Protégées de la Mer des Iles et du Littoral à l’Office de l’Environnement de la Corse, s’intéressera à « l’expérience de la gestion de la Riserva naturali di i Bucchi di Bunifaziu en lien avec la pêche artisanale ». Le lendemain, à partir de 11h, le directeur de la STARESO Michel Marengo s’intéressera pour sa part à l’impact du changement climatique sur la pêche. Enfin, à 15h aura lieu une présentation des Brigades Bleues du Comité Régional de Pêche et de la Prud’homie des pêcheurs.Mais la star de ce tout nouvel événement, c’est donc l’art ancestral de la vannerie, si cher aux pêcheurs attachés à leurs traditions. Et s’il est une personne pour qui ce savoir-faire compte par-dessus tout, c’est sans aucun doute Michel Serreri. Le patron pêcheur est aussi le dernier Ajaccien à tresser paniers et nasses à l’antica. « C’est un devoir, pour nous pêcheurs, en mémoire de nos anciens, de remettre ce patrimoine en valeur qui se perd », sourit-il, « Durant ces Journées de la vannerie, nous serons en tout sept vanniers venus d’Ajaccio, de Bonifacio, de Cargèse, mais aussi de Haute-Corse. » En s’appuyant sur leur savoir-faire, des démonstrations de tressage à partir des matériaux traditionnels tels que le myrte, le jonc de mer ou encore la palme seront au programme de ces deux jours, ainsi que des expositions et des échanges divers et variés. En somme des moments ludiques et conviviaux qui remettront en lumière un pan trop souvent oublié du patrimoine immatériel corse.Savoir + :