Ajaccio : l'hôpital privé Sud Corse est sur le point d’ouvrir ses portes

« On a des blocs opératoires dernier cri, parmi les plus beaux de France, avec 600 m2 de blocs opératoires équipés de matériels à la pointe de la technologie », ajoute encore le Dr Jean Canarelli en précisant que l'équipement médical, pour la plupart récent, a été soigneusement rénové et complété par de nouvelles acquisitions. Les installations comprennent également deux scanners, une IRM déjà en place et une deuxième IRM en cours d'installation, ainsi qu'une IRM 3 Tesla, le nec plus ultra en matière de technologie d'imagerie. « On a aussi gardé tout ce qui était en bon état », informe le PDG de l’Hôpital privé Sud Corse, « Par exemple, on a des lits qui ont moins de 3 ans ».



Des améliorations essentielles pour répondre à la croissance démographique continue de la région et pour attirer les patients qui, jusqu'à présent, se tournaient souvent vers des structures de soins du continent. Dans moins d’une semaine, ces patients auront le choix de ne plus prendre l’avion pour pouvoir se soigner. « Je ne dirais pas qu’on est meilleur parce qu’il faut être humble mais ce qui est sûr c’est qu’on est à la pointe de la performance. On a ce qui se fait de mieux », affirme Jean Canarelli.



En termes de développement durable, une attention particulière a été portée à l'isolation du bâtiment, au traitement de l'air, et à l'efficacité énergétique avec des pompes à chaleur et des systèmes de récupération. « On est économe en énergie, autant qu'on peut l’être dans un environnement hospitalier », explique-t-il. « On a du photovoltaïque, du solaire thermique pour l'eau chaude, et des chaudières numériques. »



L'ouverture prochaine de l'Hôpital Privé Sud Corse est attendue avec impatience. Le personnel se prépare à la transition et les praticiens commenceront bientôt à prendre possession de leurs nouveaux espaces. « Avec mes associés, Vincent Colonna de Cinarca, et Michel Mozziconacci, nous commençons à être satisfaits, mais on le saura vraiment quand ça sera ouvert », conclut Jean Canarelli.