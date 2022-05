Ajaccio : l'environnement au cœur du premier festival de la Méditerranée

Pour sa première édition le Festival de la Méditerranée réunira à Ajaccio du 20 au 22 mai prochain des associations, des fondations et des entreprises qui œuvrent pour une cause prioritaire : protéger l’écosystème de la Méditerranée.



Afin de sensibiliser le plus grand nombre sur les richesses de la Méditerranée et les dangers qui la menacent, le Festival de la Méditerranée a préparé un riche programme.

L’exposition Photoclimat Méditerranée, installée tout l’été à Ajaccio et dont le vernissage se tiendra le vendredi 20 mai à 18 heures Place Foch, dévoilera les travaux artistiques d’Alessandro Puccinelli et Mandy Barker, et ceux plus scientifiques de Pete West à travers BioQuest Studios et Christian Sardet et les Macronautes, mais aussi deux parcours pédagogiques, l’un sur l’océan, en partenariat avec la Fondation Tara Océan et Surfrider Foundation Europe et l’autre sur les tortues de Méditerranée, en partenariat avec le CESTMed.



Le samedi 21 à 10 heures à l'Espace Diamant le film Méditerranée, l’odyssée pour la vie, issu de la série du même nom créée

par Frédéric Fougea, sera projeté.

Ce long métrage révèle les merveilles d'un monde vivant riche, surprenant mais aussi très fragile. En mer, sur terre et dans les airs, un fascinant voyage dans le monde d'animaux et de plantes qui se sont adaptés pour continuer à vivre en Méditerranée, malgré l’impact

croissant des activités humaines. La projection sera suivie d’une discussion en présence de l’équipe du film sur les actions menées pour protéger la Méditerranée dans la durée.



De nombreuses animations prévues

Durant ces 3 jours, d’autres rendez-vous seront proposés aux participants, comme la présentation des actions pilotes du port Charles Ornano pour améliorer la qualité des eaux portuaires, la présentation des actions de la Fondation de la mer, ou encore la présentation de la solution de traitement des biodéchets à la source par la société Tarra.

Tous les rendez-vous sont à retrouver sur les pages Facebook et Instagram de l’association Sauver la Méditerranée.