Ajaccio : interdiction temporaire de baignade et de pêche sur plusieurs plages de la ville

Toutes activités de baignade et de pêche sont provisoirement interdites sur le littoral de la plage de la Parata ainsi que des plages de Tahiti et du Ricanto.



+ d'informations à venir. https://t.co/xCIJQ3JNkC

— Ville d’Ajaccio - Cità d'Aiacciu (@VilledAjaccio) July 4, 2024



La mairie d'Ajaccio a pris un arrêté ce jeudi 4 Juillet interdisant de façon temporaire la baignade et lapêche sur plusieurs plages de la ville. Cette décision concerne spécifiquement les plages de la Parata, de Tahiti et du Ricanto.Des analyses de l'eau sont en cours pour évaluer la sécurité sanitaire des zones affectées. La municipalité a précisé que l'arrêté municipal sera levé dès que les résultats des analyses seront conformes aux seuils de sécurité attendus. "Les habitants et les touristes sont invités à respecter cette interdiction "afin de garantir la sécurité de tous." indique la municipalité dans un communiqué.