Ajaccio et Bastia : des journées d'expertise gratuites pour évaluer vos objets d'art

Tableaux, bijoux, mobilier, sculptures, livres… si vous possédez des objets d’art ou de collection et souhaitez en connaître la valeur, ne manquez pas les journées d'expertise gratuites organisées les 23 et 24 octobre prochains à Ajaccio et Bastia. La maison De Baecque & Associés, en collaboration avec Alain Piazzola, expert en livres anciens et modernes, spécialiste des objets Corsica, sera présente pour évaluer une large gamme d'objets, allant des souvenirs historiques aux bijoux en passant par le mobilier et les livres.



Maître Jean-Baptiste Renart, commissaire-priseur de la maison, offrira aux particuliers l’opportunité de faire évaluer leurs biens dans un cadre confidentiel, avec la possibilité de les proposer, ou non, aux enchères à Marseille. Parmi les objets qui ont déjà brillé lors de précédentes journées d’évaluation en Corse figurent des livres anciens, des manuscrits, et même des affiches rares. Le "Code Corse", un ouvrage historique, a ainsi trouvé acquéreur pour 21 500 €, tandis que le "Ragguagli dell’Isola di Corsica", ancêtre de la presse corse, s'est vendu à 10 800 €.



Toutefois, l’organisateur rappelle que seuls les objets d’art ou de collection sont acceptés. Les articles électroménagers ou de décoration contemporaine ne font pas partie des objets expertisés.



Les consultations se dérouleront de 10 h à 18 h sur rendez-vous uniquement, à l'hôtel Campo del Oro à Ajaccio et à l'hôtel Central à Bastia. Pour participer, il suffit de réserver en appelant le 04 81 50 00 00 ou en envoyant un e-mail à marseille@debaecque.fr.



Ces journées sont également l'occasion pour les participants de recevoir des conseils sur la gestion de succession, d’inventaires pour assurance, ou encore sur la préservation de collections. Une belle opportunité pour les passionnés et les curieux de mieux connaître l’histoire et la valeur de leurs biens.