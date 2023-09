Ajaccio : des seniors recrutés pour sécuriser les abords des écoles

De 8h15 à 8h45

De 11h15 à 11h45

De 13h15 à 13h45

De 16h15 à 16h45

La ville d'Ajaccio recrute des seniors pour devenir Agents de Protection des Ecoles à la rentrée prochaine, chargés de sécuriser les entrées et sorties de ses établissements scolaires.Arborant fièrement un gilet jaune et munis d'un sifflet, les "Papy et Mamie Prudence" auront pour mission essentielle de sensibiliser les enfants ainsi que leurs familles aux règles de sécurité routière et de les accompagner en toute quiétude lors de leurs traversées. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la Ville d'Ajaccio de sécuriser les abords des écoles, une priorité clairement énoncée par la municipalité.Une commission dédiée a été mise en place par la Ville, composée de divers services municipaux tels que Proximité, Patrimoine Viaire, Vie Scolaire, Police Municipale et Ressources Humaines. Cette approche multidisciplinaire vise à répondre aux besoins des écoles de manière efficace et coordonnée.Les "Papy et Mamie Prudence" seront actifs les lundi, mardi, jeudi et vendredi aux horaires suivants :Pour rejoindre cette noble mission, les critères sont simples : être retraité(e), être âgé(e) de moins de 75 ans, être apte à exercer une activité professionnelle (un certificat médical sera nécessaire)En échange de deux heures de service par jour, les "Papy et Mamie Prudence" bénéficieront d'une rémunération de 257 euros net.Si vous-même ou des membres de votre entourage sont intéressés par ce poste valorisant, les candidatures sont à adresser par mail à : candidatures@ca-ajaccien.fr ou en contactant le 04 95 10 94 92