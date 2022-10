Ajaccio : des places de stationnement supplémentaires pour les deux-roues

d

C'est la raison pour laquelle la police municipale procède depuis mercredi à une opération de papillonnage sur les deux-roues en situation de stationnement gênant, afin d'informer leurs propriétaires de l’offre de parking à proximité (grâce à un QR code) et pour avertir les utilisateurs que la zone va être davantage surveillée.Le QR code renvoie vers une carte interactive via l’URL https://sigcapa.fr/geocapa/mobilite/moto/ qui informe les usagers sur l’emplacement précis des poches de stationnement à proximité. Une fonction géolocalisation permet en effet de trouver le parking et l’emplacement le plus proche de sa position.Puis la période d'information plus rien n'empêchera la police municipale de sévir. Avec pour les contrevenants des amendes de 35 euros pour les stationnements gênants, et même d’une amende de 135 euros pour les stationnements dangereux.Pour la municipalité, cette opération de sensibilisation sert aussi à rappeler aux utilisateurs de deux-roues qu'elle a créé 140 nouvelles places de stationnement dans l’hypercentre entre 2021 (76) et 2022 (64), ce qui accroît l’offre actuelle à 464 places en centre-ville.En projet aussi 15 nouvelles places rue Maréchal-Ornano ainsi que’autres poches à l’issue des travaux de requalification du cours Napoléon.