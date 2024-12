Ajaccio : des fêtes authentiques avec "A chacun son Noël"

Alors que l'hiver transforme Ajaccio en un écrin paisible, l'Office de Tourisme invite habitants et visiteurs à découvrir "A chacun son Noël". Cette initiative, lancée il y a quelques années, s’étoffe désormais avec une programmation qui s’étend sur plus d’un mois. "Nous souhaitons faire d'Ajaccio une destination quatre saisons", explique Valérie Alibelli, responsable des partenariats et du développement. "Ces festivités sont l’occasion d’attirer des visiteurs hors saison et de promouvoir un tourisme plus calme et responsable, centré sur les rencontres et le patrimoine."



Avec des activités variées, adaptées à tous les âges, l’événement met à l’honneur les savoir-faire locaux tout en valorisant la richesse culturelle et naturelle de la région. Une manière aussi de dynamiser l’économie locale en cette période clé.



Gastronomie et savoir-faire au cœur des festivités

Les ateliers culinaires sont l’un des temps forts du programme. Conçus comme des moments de partage, ils permettent aux participants de s’initier à la confection de plats typiques des fêtes, accompagnés par des chefs locaux. Bûche de Noël, agneau festif ou encore bouillabaisse revisitée : ces ateliers offrent une occasion unique de découvrir des recettes et techniques ancrées dans la tradition corse. "Chaque atelier accueille une dizaine de participants, l’idée étant de proposer une expérience intimiste et conviviale", détaille Valérie Alibelli. "Grâce à nos chefs, les participants repartent avec leurs créations, enrichis d’un savoir-faire qu’ils pourront reproduire chez eux."



Les amateurs de vins pourront également s’initier à l’œnologie lors de dégustations axées sur les crus AOP locaux. Ces sessions mettent en lumière l’héritage viticole de la région, tout en proposant des accords avec des mets festifs.



Pour les plus jeunes, des ateliers de couture ou de pop art viendront nourrir leur créativité, leur permettant de repartir avec leurs propres réalisations.



Nature et patrimoine à l’honneur

Le programme de "A chacun son Noël" ne se limite pas aux ateliers. Il propose aussi des expériences immersives dans les paysages et l’histoire d’Ajaccio. Les balades à cheval dans les environs de la ville, combinées à des déjeuners champêtres, offrent un moment d’évasion unique.



Les amateurs de nature auront également la possibilité de découvrir une oliveraie traditionnelle lors de journées spéciales. "Les participants pourront assister à une démonstration de récolte des olives, suivie d’une dégustation d’huiles d’olive AOP, accompagnée d’un apéritif convivial", précise l’organisatrice.



Pour les passionnés d’histoire, des visites guidées du Palais Fesch, de la maison Bonaparte ou encore de la citadelle permettront de redécouvrir le riche patrimoine ajaccien sous un nouveau jour.



Des rendez-vous culturels et musicaux

La culture ne sera pas en reste avec plusieurs événements qui marqueront les esprits. Deux initiations aux chants polyphoniques corses, prévues les samedis 7 et 21 décembre, offriront un aperçu de cet art vocal sacré emblématique de l’île.



Un concert de Noël exceptionnel, avec des œuvres comme l’Ave Maria et des oratorios, aura lieu le vendredi 13 décembre à la cathédrale d’Ajaccio, promettant un moment musical intense dans un cadre majestueux.



Enfin, une conférence intitulée "Le magico-sacré en Corse", animée par l’historien Antoine Tramini le lundi 23 décembre, viendra enrichir le programme par une réflexion sur les traditions mystiques insulaires.





Un Noël sous le signe de l'authenticité

Avec "A chacun son Noël", Ajaccio offre bien plus qu’un simple programme d’activités. Cet événement vise à promouvoir un tourisme basé sur le partage, la découverte et la valorisation des richesses locales. Une manière de faire rayonner la ville et son territoire bien au-delà des périodes estivales.



Le programme complet et les modalités de réservation sont disponibles sur le site de l’Office de Tourisme d’Ajaccio.