Ajaccio : barrages filtrants des marins STC et SAMM ce vendredi matin


La rédaction le Vendredi 14 Novembre 2025 à 10:02

Des marins des syndicats STC et SAMMM de La Méridionale et de la Corsica Linea ont mené une nouvelle action ce vendredi matin à Ajaccio. Ils s’opposent toujours à la mise en place de la liaison triangulaire Toulon–Ajaccio–Propriano opérée par la Corsica Ferries.
Le groupe a installé des barrages filtrants à proximité de l’accès du port. L’opération a provoqué d’importantes perturbations de circulation dans le centre-ville, avec des ralentissements en chaîne sur les axes proches du quai.
Les marins affirment maintenir la pression tant qu’aucune réponse n’est apportée aux revendications qu’ils défendent depuis plusieurs semaines au sujet de cette desserte. Ils n’excluent pas un durcissement du mouvement dans les prochaines heures.
