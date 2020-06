Ajaccio : Vaste opération de contrôle de police à la sortie de la ville

voici comment la procureure de la République, Carine Greff, a résumé le but de la vaste option de police qui a eu lieu ce vendredi à la sortie de la ville d'Ajaccio, au lendemain de la fusillade où un jeune homme de 28 ans attablé dans un snack sur le cours Grandval a perdu la vie. "J'ai autorisé cette opération de prévention de circulation des armes en lien, avec les événements de ces deux dernières semaines mais aussi pour rechercher les stupéfiants et rechercher tout type d'infraction routière - a souligné la magistrale qui n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes concernant le lien possible lien entre l'assassinats qui a été commis ce jeudi vers 12h30 en plein cœur d'Ajaccio et celui du 7 juin dernier quand un tireur casqué avait tué par balles un homme et en avait blessé un second dans une brasserie de Suartello à Mezzavia.Franck Robine, préfet de Corse et Xavier Delarue coordonateur pour la Sécurité, étaient aussi présents ce vendredi en fin d'après-midi. Survenant au lendemain de deux assassinats commis à Ajaccio (voir par ailleurs), l'opération qui avait mobilisé un fort dispositif policier, a amené policiers et gendarmes à procéder à l'inspection de plusieurs dizaines de véhicules, équipe cynophile à l'appui, et au contrôle de tous les conducteurs.