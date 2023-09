Ajaccio : Un incendie détruit 3 camions d'une entreprise de gaz, une enquête ouverte

MP le Mercredi 13 Septembre 2023 à 09:24

Trois poids lourds de l’entreprise ajaccienne de distribution gaz Torre ont été détruits par un incendie qui s’est déclaré vers 22h30 mardi 12 septembre. Si ces trois camions citernes étaient vides au moment du sinistre, le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud indique qu’il existait un risque de propagation au hangar de l’entreprise où sont stockés du gaz et du carburant. Les flammes ont malgré tout être pu être maitrisées aux alentours de 00H45 grâce à l’intervention de quatre engins et d’une quinzaine de pompiers.



Suite à ce sinistre, ce mercredi matin, le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, a indiqué qu'une enquête pour dégradation par incendie a été ouverte et confiée à la Direction Territoriale de la Police Judiciaire. « L’hypothèse criminelle est privilégiée en l’état actuel des choses », a-t-il précisé.