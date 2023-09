Ajaccio : Un homme condamné à 18 mois de prison ferme pour trafic de drogue en récidive

Le 14 septembre 2023, une intervention de routine des fonctionnaires de police du Groupe de Sécurité et de Proximité (GSP) à Ajaccio s'est rapidement transformée en une affaire de trafic de stupéfiants et d'armes à feu. Ce jour, deux individus à bord d'un véhicule ont été contrôlés suite à une infraction au code de la route. Alors que les policiers procédaient à leur contrôle, le passager du véhicule a tenté de se débarrasser d'une sacoche en la jetant à l'arrière du véhicule. Une fouille minutieuse de cette sacoche a révélé la présence de 26,35 grammes de cocaïne et 6,54 grammes d'héroïne. De plus, le conducteur du véhicule, identifié comme Sauveur S., avait en sa possession un sachet contenant 0,4 gramme de cocaïne, 0,6 gramme d'héroïne, ainsi que la somme de 4 335 euros dissimulée dans une pochette.



Les deux individus ont été immédiatement placés en garde à vue, où ils ont d'abord nié toute implication dans la sacoche de drogue. Cependant, sous l'intensification des interrogatoires et confronté aux déclarations de son complice, le passager a finalement reconnu que la sacoche appartenait à Sauveur S. Ce dernier a également avoué être le propriétaire de la pochette contenant les stupéfiants.



L'affaire ne s'arrête pas là. Lors d'une perquisition menée au domicile de Sauveur S., les enquêteurs ont découvert un pistolet de calibre 6,35, totalement démonté et inutilisable.



Jugé en comparution immédiate le 19 septembre 2023, Sauveur S. a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme. Cette condamnation était principalement due à sa récidive multiple dans des affaires liées à la drogue. En outre, il a été frappé d'une interdiction de port d'armes d'une durée de 10 ans.