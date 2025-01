Ajaccio : Un conflit entre Sud assainissement et Kyrnolia paralyse la station d’épuration de Campo dell’Oro durant plusieurs heures

Impossible de pénétrer dans l’enceinte de la station d’épuration de Campo dell’Oro ce vendredi matin. Le site géré par Kyrnolia pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a été bloqué durant de longues heures par les véhicules des salariés de Sud Assainissement, venus dénoncer publiquement les « méthodes malveillantes » dont leur entreprise ferait l’objet.



« Jeudi, Kyrnolia nous a notifié l’interdiction d’accès à la station d’épuration dès lundi 27 janvier. L’argument avancé est une dette de 13 545 euros pour laquelle nous avons proposé un échéancier de 6 mensualités qu’elle refuse alors même qu’elle nous facture 35 000 euros par an pour pouvoir utiliser cette même station d’épuration », ont expliqué ses dirigeants. Toutefois, selon ces derniers, au-delà de cette version officielle, les relations avec Kyrnolia se seraient tendues au cours des derniers mois, depuis que l’entreprise travaille avec l’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse « afin d’élaborer une offre avantageuse pour l’abonné » dans le cadre de candidatures à des délégations de services publics de gestion de l’eau et de l’assainissement. « Kyrnolia, qui ne peut envisager de céder sur leur monopole au profit d’entreprises insulaires, manœuvre de façon déloyale », souffle Thierry Pisticcini, l’un des dirigeants associés de l’entreprise, en estimant : « Depuis, il y a eu un changement de comportement instantané de leur part envers nous. Nous avions des habitudes de trésorerie, puisque nous faisions des ménages chez eux et que cela fait 15 ans que nous travaillons ensemble. Nous avions mis en place des systèmes de compensation entre les sommes qu’ils nous devaient et les sommes que nous leur devions sur le dépotage. Désormais, on nous oppose une fin de non-recevoir à ceci. On nous demande de régler en totalité un échéancier que nous avons en cours. Et on nous a dit que si on ne règle la pas la totalité de notre dette, le dépotage nous sera interdit à compter de lundi, ce qui pour nous veut dire une cession d’activité ».