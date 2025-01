Ajaccio : Perquisitions chez le maire et en mairie dans une enquête pour "détournement de fonds publics"

"Plusieurs perquisitions ont été menées à Ajaccio, au domicile notamment de Stéphane Sbraggia", maire d'Ajaccio, "ainsi que dans les locaux de la mairie, de la CAPA (communauté d'agglomération du pays ajaccien) et de l'association HD2A" (Handicap Dépendance Corse-du-Sud), dont M. Sbraggia est présenté comme le directeur sur le site internet de la collectivité de Corse, "dans le cadre de deux enquêtes préliminaires conduites par le parquet de Bastia et confiées au service de police judiciaire d’Ajaccio", a précisé le procureur de Bastia, Jean-Philippe Navarre, à l'AFP.



La première enquête est ouverte pour les chefs "d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance sur le fondement d’un signalement du préfet de la Corse-du-Sud relatif aux conditions du cumul des activités et des rémunérations du maire d’Ajaccio", a ajouté le procureur.

La seconde enquête est, quant à elle, ouverte pour "prise illégale d’intérêt et détournement de fonds publics" et concerne les "conditions de l’emploi de proches au sein des deux collectivités de la mairie et de la communauté d’agglomération d’Ajaccio", a indiqué le magistrat qui a précisé qu'il n'y avait pas de gardes à vue.



Contactée par l'AFP, la mairie a indiqué dans un communiqué que les "soupçons +d’abus de confiance, recel d’abus de confiance, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts+" étaient "pour le moins choquants et en totale contradiction avec les valeurs portées par le maire d’Ajaccio, président de la CAPA et ses équipes". "Stéphane Sbraggia réaffirme avec force son intégrité et sa volonté inaltérable de défendre les intérêts de son territoire et de ses habitants", a ajouté la mairie qui souhaite "rappeler que les élus locaux, en première ligne des enjeux de leur territoire, sont de plus en plus souvent confrontés à une pression importante, entre responsabilités croissantes, attentes légitimes de leurs administrés et un climat général de défiance envers les institutions".

"Stéphane Sbraggia continuera à communiquer en toute transparence sur cette situation et se tient à l’entière disposition des enquêteurs", conclut la mairie en appelant "au respect des institutions et de celles et ceux qui en assurent l’efficacité quotidienne".