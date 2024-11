Ajaccio : Nazione dénonce une "spéculation immobilière dévastatrice" sur la route des Sanguinaires

Pour le parti indépendantiste, cette situation est symptomatique d’une spéculation immobilière qui menace les équilibres sociaux et culturels insulaires. « Nazione s’oppose avec la plus grande fermeté aux conséquences néfastes de la spéculation immobilière que subit la Corse de la part de sociétés immobilières qui font de la prédation systématique l’alpha et l’oméga d’une économie de services », ont affirmé les porte-parole.

Pour Nazione, cette situation s’inscrit dans une dynamique plus globale. Le parti dénonce une « spéculation effrénée » favorisée par l’absence de régulation adaptée. « C’est un cas d’école : une société basée à Paris, dont la seule boîte aux lettres est en Corse, réalise une opération hors-sol qui ne génère aucune retombée locale », a affirmé Petr’Antò Tomasi.



Le mouvement met également en garde contre les conséquences de ces pratiques : une hausse des loyers et des prix de l’immobilier, une difficulté croissante pour les Corses à se loger, et la création d’enclaves sur l’île où les résidents locaux sont exclus.