Ajaccio : Les policiers municipaux en deux-roues, pour plus de proximité avec les citoyens

L’objectif de la Ville d'Ajaccio est clair : intensifier la présence des forces de l’ordre tout en créant un lien de proximité avec les habitants et les commerçants. Discrètement mise en place il y a quelques mois, la brigade VTT de la police municipale d'Ajaccio a été officiellement présentée à la population ce mercredi 11 septembre.;. « Nous voulons une police plus mobile, plus accessible, capable d’aller au contact direct des citoyens », confie un membre de la brigade. Ce dispositif s’inscrit aussi dans une démarche écologique, en adoptant une approche plus respectueuse de l’environnement. La brigade intervient principalement en centre-ville, notamment dans des zones où la circulation est difficile, comme la place du Diamant, en travaux, ou dans les secteurs piétons. Elle est chargée de veiller au respect des règles de stationnement, à l’occupation légale de l’espace public et à la salubrité. Sur la route des Sanguinaires, très prisée des touristes, sa mission est de sécuriser les lieux et d’assurer la tranquillité des riverains et des visiteurs.





Un nouvel écusson pour symboliser l’unité

La cérémonie s’est poursuivie au salon Napoléonien, où un nouvel écusson a été remis aux agents. « Cet écusson représente la fierté et l’appartenance à notre unité », explique Daniel Olive, directeur de la Police Municipale. « Il est le fruit d’une réflexion collective entre plusieurs collègues et le service communication, et vise à renforcer notre identité vis-à-vis des autres services. »

L’occasion pour Daniel Olive de saluer le courage de certains agents ayant participé à des interventions particulièrement délicates, comme l’arrestation d’individus armés entre 2022 et 2023. « La ville d’Ajaccio est l’une des villes les plus sûres de France », a-t-il rappelé avec satisfaction.