Ajaccio : Le réaménagement de l’avenue Noël Franchini passe l’oral de la CAPA

Après un passage houleux lors du conseil municipal de la Ville d’Ajaccio, le 8 décembre dernier, le renouvellement urbain de l’avenue Noël Franchini a passé l’oral de la CAPA, de manière plus apaisée, malgré deux abstentions lors du vote du rapport. Pour rappel, une signature de déclaration d’intention, avait été cosignée entre l’Etat, la Ville d’Ajaccio, la Collectivité de Corse et la CAPA concernant l’élaboration d’une réflexion commune sur la requalification de l’avenue, suite aux évènements météorologiques de juin 2020, comme l’a rappelé Stéphane Sbraggia, le Maire d’Ajaccio et Président de la CAPA : « C’est une démarche initiée suite aux intempéries climatiques de 2020, qui ont mis en évidence un risque éminent qui touche à la sécurité des personnes et des biens et qui nous ont rappelé que ce quartier avait besoin d’un réaménagement urbain. Ces sujets sont complexes et doivent être menés de manière concertée. Il y a d’autres acteurs que le bloc local, qui sont concernés, outre la Ville, comme l’Etat et la Collectivité de Corse. Aujourd’hui, il s’agit d’acter la complexité et la nécessité de faire naitre une démarche convergente ».



« Nous sommes au tout début de la démarche »



Cette collaboration vise à transformer la gestion du risque d’inondation en opportunité de requalification urbaine et d’adaptation aux risques climatiques : « La méthode choisie nous rappelle à notre responsabilité d’aménageurs car nous avons fait l’objet, peut-être à juste titre, de critiques concernant des choix subis en termes de développement urbain. Nous sommes au début de cette démarche. Nous avons rencontré nos concitoyens, nous avons pris conscience de l’ensemble des risques et il s’agit maintenant de s’en emparer. J’ai déjà personnellement évoqué le sujet avec le Préfet de région mais également d’autres conseillers au niveau de l’Etat, et je compte également sur Laurent Marcangeli, désormais Ministre, pour mettre en œuvre un périmètre réglementaire pour ne pas subir des initiatives décousues en termes d’urbanisme ».



Le Président de la CAPA ne souhaite cependant pas donner un blanc-seing concernant le futur aménagement et a brièvement évoqué, le cas du foyer Adoma, qui avait cristallisé certaines tensions avec Basiliu Moretti, pourtant élu au sein de la Majorité municipale : « Nous sommes sur un territoire, qui connait des besoins, notamment en termes de logement social et dans un contexte compliqué en termes économiques. Nous avons peut-être par le passé, répondu trop vite à des demandes de création de logements sociaux, mal maitrisés et qui ont généré des bombes à retardements, car nous avons mal travaillé sur des questions de mixité urbaine et sociale. La délibération que nous prenons ce soir est une démarche de responsabilité politique. Je fais écho aux discussions que nous avons pu avoir sur Adoma et ces sujets rentrent dans ces attentes. Nous avons des discussions avec Adoma sur ce sujet mais nous avons aussi notre mot à dire. J’ai posé des exigences, et quel que soient les projets, nous avons un droit de regard dessus. Nous avons des organismes sociaux qui connaissent parfaitement nos quartiers et c’est au bloc local de définir ses priorités. On en est qu’au début avec ce Projet partenarial de préfiguration, nous n’avons rien signé. Sans conventionnement de type ANRU, on ne pourra pas faire grand-chose à part des coups de peinture sur les façades ».