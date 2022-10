Ajaccio : Le duo Terrenoire en concert à l’Espace Diamant

Le groupe Terrenoire , qui a remporté le trophée de la Révélation masculine de l'année aux Victoires de la musique a commencé au début du mois une tournée d'automne dans toute la France et sera le Jeudi 3 Novembre à Ajaccio.Issus du quartier populaire de Terre noire, à St Etienne, auquel ils ont emprunté lenom, les deux frères Théo et Raphaël Herrerias précisent, ces derniers mois, leur placemajeure sur la nouvelle scène chanson et leur premier album croule sous les bonnes critiques. Leur groupe vient d'ailleurs d’être nommés aux 24es NRJ Music Awards. La cérémonie aura lieu le 18 novembre en direct du Palais des Festivals de Cannes.Leur musique transgénérationnelle, à la fois populaire et poétique, vous donne rendez vous le Jeudi 3 Novembre à 20h30 à l’Espace Diamant d'Ajaccio.