Ajaccio : Le STC et la CGT montent au créneau pour demander la titularisation d’un marin des Phares et Balises

C’est une décision qui ne passe pas. Le STC et la CGT2A tenaient une conférence de presse ce mercredi matin à Ajaccio afin de dénoncer la politique de recrutement des Phares et Balises en Corse. En effet, selon les deux syndicats, après 3 ans de CDD, un jeune corse vient d’essuyer un refus de sa candidature « au poste de CDI de marin au centre de balisage d’Ajaccio et de membre de l’équipage de la vedette de surveillance et antipollution de la Direction de la Mer et du Littoral Corse ». C’est à la place celle d’un marin venu de Grandville, près de Cherbourg, qui a été retenu par l’armateur de ce service chargé d’entretenir les dispositifs d’aide à la navigation mis en place le long des côtes pour signaler les dangers et baliser les routes maritimes et les chenaux d’accès aux ports.



« Pourquoi déplacer quelqu’un de Grandville alors qu’on peut avoir sur place quelqu’un qui connait les équipages et le travail. On pourrait simplement décider de le faire passer en CDI et arrêter la précarisation de son emploi », souffle Jean-Marc Benedetto, délégué syndical de la CGT2A des Phares et Balises. « Il a toute légitimité pour avoir ce poste », appuie-t-il en pointant le fait que les critères « ancienneté dans la fonction » et « ancienneté au sein des services de l’État » de ce marin « semblent avoir été sous notés ». « Son ancienneté serait de 31 mois et non de 13 mois ou 12 mois pris en compte pour ces critères dans le tableau de classement. Avec 31 mois d’ancienneté, ce marin corse passerait de la troisième à la deuxième position du classement et devrait donc se voir attribuer le poste car le n°1 est hors critère de sélection, ne disposant pas de qualification de plongeur », expliquent le STC et le CGT2A en estimant que « selon les calculs, le marin corse devrait obtenir le poste avec 153 points contre 125 pour le marin muté ». Le CDD de ce dernier court pour l’heure jusqu’à l’arrivée du nouveau baliseur qui doit rejoindre Ajaccio courant septembre, et avec lui voir la prise de poste du nouveau marin venu du continent. « Ensuite, on lui propose un nouveau CDD sur Marseille », regrette Jean-Marc Benedetto. Les deux syndicats appellent de facto la direction des Phares et Balises située à Quimper à revoir sa copie, sans quoi ils annoncent qu’ils « prendront leurs responsabilités ».